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Türkiye

Tekirdağ'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi tutuklandı

Tekirdağ’da, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı belirlenen kişi tutuklandı.

Mehmet Akif Aldoğan,Muhammet Mutaf   | 31.10.2020
Tekirdağ'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi tutuklandı

Tekirdağ

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ikamet eden M.B’nin, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından olumsuz paylaşımda bulunduğu belirlendi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan M.B’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen M.B, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

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