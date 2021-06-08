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Türkiye

Tekirdağ'da adına festivaller düzenlenen kirazın hasadına başlandı

Tekirdağ'da tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılan, 55 yıldır adına festival düzenlenen kirazın hasadına başlandı.

Mesut Karaduman   | 08.06.2021
Tekirdağ'da adına festivaller düzenlenen kirazın hasadına başlandı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Geçimini kiraz üretimiyle sağlayan Tekirdağlı çiftçiler, yıl boyunca yetiştirdikleri kirazları toplamak için sabahın ilk saatlerinde gittikleri tarlalarda yoğun mesai harcıyor.

Gün boyu dikkatle toplanan kirazlar, kasalara yerleştirildikten sonra nakil için hazır hale getiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, AA muhabirine, Tekirdağ kirazının tadı, rengi ve büyüklüğüyle göz doldurduğunu söyledi.

Kentte toplam tarım alanlarının yaklaşık yüzde 3'ünde meyve üretimi yapıldığını belirten Öcal şöyle konuştu:

"Zeytin, üzüm, ceviz ve kiraz önemli ürünler arasında yer alıyor. İl genelinde 700 çiftçi 2 bin 850 dekar alanda kiraz üretimi yapıyor. Bu yıl yaklaşık 3 bin ton kiraz bekleniyor. Şarköy ilçesinde bulunan yerel çeşitlerden altıparmak kiraz (sanayi tipi) çeşidinde ise hasat yeni başlayacak. Üreticiler bu yıl altıparmak çeşidinde iyi bir sezon bekliyorlar ve ürünlerini iyi bir fiyattan satmak için il dışından gelen alıcı firmalarla anlaşmaya çalışıyor. Diğer kiraz çeşitlerinde de rekolte ve kalite de gayet güzel."

Süleymanpaşa ilçesi Naip Mahallesi'nde çiftçi Eşref Meral ise 15 yıldır kiraz yetiştiriciliği yaptığını, bu yıl hasadın bereketli başladığını ifade etti.

Bu yıl 5 tona yakın kiraz beklediğini belirten Meral, "Önceki yıllarda düzenlenen festivallerde kirazlarımla 5 birincilik elde etmiştim. Salgından dolayı 2 yıldır festival düzenlenmiyor ama kirazlarımız çok güzel. Hasadımız temmuzun ilk haftasına kadar devam edecek. Bahçemizde 4 çeşit kiraz var hepsinin zamanı farklı, zamanı gelenleri olgunlaştıkça topluyoruz. Topladığımız kirazları kendi imkanlarımla satıyorum." diye konuştu.

"Kiraz Cümbüşü" ismiyle kutlanmaya başlanan, daha sonra "Tekirdağ Kiraz Festivali" adını alan etkinlik 55 yıldır düzenleniyor.

Festival yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 yıldır yapılamıyor.


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