Euro
9.99
Dolar
8.32
BIST 100
1,335.34
Altın
1,785.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TCG Kızılırmak ve TCG Yeşilırmak römorkörleri hizmete girdi

Enes Kaplan   | 22.04.2021
TCG Kızılırmak ve TCG Yeşilırmak römorkörleri hizmete girdi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Kızılırmak ve TCG Yeşilırmak römorkörlerinin hizmete girdiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, römorkörlerin dün Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı'nda yapılan törenle hizmete alındığı belirtildi.

Paylaşımda, römorkörlerin 34 metre uzunluğa, 13,5 metre genişliğe, 6,2 metre su çekimine ve saatte 13 deniz mili sürate sahip olduğunu bilgisine de yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte 16 bin 232 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 54 bin 791 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti
3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 569 bin 405'e yükseldi
Kazakistan Kovid-19’a karşı toplu aşılama sürecinde yerli aşıyı uygulamaya başlayacak

Benzer haberler

TCG Kızılırmak ve TCG Yeşilırmak römorkörleri hizmete girdi

TCG Kızılırmak ve TCG Yeşilırmak römorkörleri hizmete girdi

Çıkarma gemileri, Amfibi Deniz Piyade Tugayı ve Kara Kuvvetleri helikopterleriyle eğitimler yaptı

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın E-7T HİK uçağı, ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev yaptı

TSK'nın E-7T HİK uçağı, ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev yaptı
Türkiye ve Yunanistan güven artırıcı önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları yapma konusunda mutabakata vardı

Türkiye ve Yunanistan güven artırıcı önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları yapma konusunda mutabakata vardı
'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimlerinde 101 sorti uçuş gerçekleştirildi

'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimlerinde 101 sorti uçuş gerçekleştirildi