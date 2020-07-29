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TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower Uçak Gemisi Muharebe Grubu deniz eğitimleri icra etti

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında Orta ve Doğu Akdeniz'de dün deniz eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 29.07.2020
TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower Uçak Gemisi Muharebe Grubu deniz eğitimleri icra etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında Orta ve Doğu Akdeniz'de dün deniz eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eğitimden fotoğraflara yer verildi.

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