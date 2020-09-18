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TCG Gediz fırkateyni Doğu Akdeniz'deki eğitimlerini tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Gediz fırkateyninin Doğu Akdeniz'deki eğitimlerini başarıyla tamamladığını bildirdi.

Aybüke İnal   | 18.09.2020
TCG Gediz fırkateyni Doğu Akdeniz'deki eğitimlerini tamamladı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB),Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Gediz Fırkateynimiz, harekata hazırlık faaliyetleri kapsamında su üstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül 2020'de Doğu Akdeniz'de başarıyla icra etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, eğitimden fotoğraflar da kullanıldı.

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