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TCG Barbaros Fırkateyni, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni denizden selamladı

MSB'nin sosyal medya hesabından, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, TCG Barbaros Fırkateyni'nin Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni denizden selamladığı görüntüler paylaşıldı.

Muhammed Boztepe   | 28.09.2020
TCG Barbaros Fırkateyni, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni denizden selamladı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, TCG Barbaros Fırkateyni'nin de Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni denizden selamladığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda,"Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında dün Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı ve Türbesi'nde tören icra edildi. TCG BARBAROS Fırkateynimiz de Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni denizden selamladı." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan paylaşımda törene ait video da yer aldı.

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