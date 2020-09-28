TCG Barbaros Fırkateyni, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni denizden selamladı
MSB'nin sosyal medya hesabından, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, TCG Barbaros Fırkateyni'nin Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni denizden selamladığı görüntüler paylaşıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, TCG Barbaros Fırkateyni'nin de Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni denizden selamladığını bildirdi.
Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında 27 Eylül 2020 tarihinde Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı ve Türbesi’nde tören icra edildi. TCG BARBAROS Fırkateynimiz de Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni denizden selamladı.#MSB #TSK pic.twitter.com/WBGg6fIWkc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 28, 2020
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda,"Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında dün Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı ve Türbesi'nde tören icra edildi. TCG BARBAROS Fırkateynimiz de Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni denizden selamladı." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan paylaşımda törene ait video da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.