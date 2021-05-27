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TBMM'ye 11 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi

HDP'li 10, bağımsız 1 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Ertuğrul Subaşı   | 27.05.2021
TBMM'ye 11 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi

TBMM

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.

Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık ile HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Adana Milletvekili Kemal Peköz, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Muş Milletvekili Şevin Coşkun'a ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

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