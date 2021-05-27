Euro
10.31
Dolar
8.46
BIST 100
1,427.06
Altın
1,894.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TBMM'nin HSK üyelikleri seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de

TBMM Genel Kurulu tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelikleri için yapılan seçime ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hamdi Çelikbaş   | 27.05.2021
TBMM'nin HSK üyelikleri seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Ankara

Kararda, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18 ila 20'nci maddeleri uyarınca, TBMM Genel Kurulunun 25 Mayıs'taki 83'üncü birleşiminde yapılan seçim sonucunda Ergün Şahin (Yargıtay üyesi), Ömür Topaç (Yargıtay üyesi), Sinan Esen (Yargıtay üyesi), Aysel Demirel (Danıştay üyesi), Cumhur Şahin (öğretim üyesi), Bilal Temel (avukat) ve Hamit Kocabey'in (avukat) TBMM tarafından HSK üyeliklerine seçildiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Acıya duyarlı kişilerin Kovid-19’a yakalanma riskinin düşük olduğu öne sürüldü
Türkiye'de 8 bin 738 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 387 bin 402 doz oldu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine seçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine seçti

TBMM'nin HSK üyelikleri seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Emniyet personeli 10 yıl boyunca branşından ayrılamayacak

Orman Genel Müdürlüğü 2 bin 83 işçi alımı yapacak

Orman Genel Müdürlüğü 2 bin 83 işçi alımı yapacak
HSK kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti
Meclis, HSK'nin 7 üyesini seçti

Meclis, HSK'nin 7 üyesini seçti