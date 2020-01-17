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TBMM'de kabul edilen 5 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM'de uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin kabul edilen 5 kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hamdi Çelikbaş   | 17.01.2020
TBMM'de kabul edilen 5 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Buna göre, 14 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunlar şunlar:

- 1 Mart 2016 tarihinde Akra'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.

- 28 Temmuz 2018 tarihinde Lusaka'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.

- 29 Şubat 2016 tarihinde Abidjan'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.

- 26 Aralık 2017 tarihinde Encemine'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.

- 3 Haziran 2016 tarihinde Mogadişu'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.


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