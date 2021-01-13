Euro
9.03
Dolar
7.42
BIST 100
1,555.38
Altın
1,858.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TBMM Dijital Mecralar Komisyonundan WhatsApp'ın 'zorunlu güncelleme' kararına tepki

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Whatsapp'ın gizlilik politikasını değiştirme ve sözleşme onayı istemesiyle kamuoyuna yansıyan gelişmeler nedeniyle bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Aynur Ekiz   | 13.01.2021
TBMM Dijital Mecralar Komisyonundan WhatsApp'ın 'zorunlu güncelleme' kararına tepki Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

TBMM

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu olarak düzenledikleri çalışma toplantısına, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın katıldığını aktardı.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ile HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın toplantıya katılamadığını ancak ortak basın açıklaması konusunda hemfikir olduklarını belirten Yayman, hazırladıkları ortak metni okudu.

"Üçüncü taraflara veri paylaşımını doğru bulmuyoruz"

Son günlerde Whatsapp'ın gizlilik politikasını değiştirme ve sözleşme onayı istemesiyle kamuoyuna yansıyan gelişmeler nedeniyle bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini açıklayan Yayman, toplantıda veri güvenliği, büyük veri, dijital okur yazarlık, dijital göç, ulus aşırılaşan dijital yapılar kavramları çerçevesinde komisyonun değerlendirmede bulunduğunu anlattı.

Uluslararası sözleşmeler ve Anayasa tarafından güvence altına alınan özel hayatın gizliliği ve korunması, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması, şeffaf bilgilendirme, sağlıklı bilgi akışının sağlanması, hesap verebilirlik hususlarının toplantıda mütalaa edildiğini kaydeden Yayman, "Whatsapp'la gündeme gelen dijital mecraların mevcut gizlilik politikalarıyla üçüncü taraflara veri paylaşımını doğru bulmuyoruz." dedi.

Gelişmelerin, Türkiye'de yazılım, teknoloji ve siber güvenlik konusunda çalışmalar yapılmasının önemini ortaya koyduğunu dile getiren Yayman, "Toplantımızda alınan karar gereği TBMM Genel Kurulunun faaliyetlerine başlayacağı hafta itibarıyla Komisyonumuzun paydaşları olan Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Kurumu, mesajlaşma ve sosyal medya kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve bilim insanları Komisyonumuza davet edilecek. Onların yetkin görüşlerinden faydalanılacaktır. 26 Ocak'tan itibaren bir çalışma takvimi doğrultusunda bütün paydaşlarımızı TBMM'ye çağıracağız ve onları dinleyeceğiz." bilgisini verdi.

Konuyla ilgili çalışmaların ve değerlendirmelerin Komisyon tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Yayman, Rekabet Kurulu ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca yürütülen, mevcut yasal çerçevenin vatandaşlara tanıdığı hakların ihlal edilip edilmediğine yönelik çalışmaları dikkatle izlediklerini söyledi.

Kişisel verilerin korunması başta olmak üzere bireylerin dijital mecralara ait hak ve menfaatlerini koruyacak tüm adımların Komisyon olarak takipçisi olacaklarını vurgulayan Yayman, "Komisyonumuz, net bir şekilde Whatsapp'ın yeni sözleşme dayatmasını asla kabul etmemektedir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 123 bini geçti
Johnson and Johnson'ın aşı onayı için şubatta AB'ye başvurması bekleniyor
Macaristan'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi
İtalya İlaç Ajansı Genel Müdürü Çin aşısının Avrupa için muhtemel aşı adayı olabileceğini söyledi
Antalya'ya sağlık çalışanlarına yapılmak üzere 25 bin 880 Kovid-19 aşısı geldi

Benzer haberler

TBMM Dijital Mecralar Komisyonundan WhatsApp'ın 'zorunlu güncelleme' kararına tepki

TBMM Dijital Mecralar Komisyonundan WhatsApp'ın 'zorunlu güncelleme' kararına tepki

Tüketiciyi Destekleme Derneğinden 'WhatsApp' uyarısı

Telegram'ın kurucusu Durov: Kullanıcılarımızın özel verilerinin tek bir baytını üçüncü taraflarla paylaşmadık

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun WhatsApp hakkında inceleme kararının gerekçesi açıklandı

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun WhatsApp hakkında inceleme kararının gerekçesi açıklandı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu WhatsApp hakkında resen inceleme başlattı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu WhatsApp hakkında resen inceleme başlattı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu WhatsApp'ın 'zorunlu güncelleme' kararını ele alacak

Kişisel Verileri Koruma Kurulu WhatsApp'ın 'zorunlu güncelleme' kararını ele alacak