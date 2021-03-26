TBMM Başkanı Şentop'tan Balkan Şehitleri Anma Günü mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 26 Mart Balkan Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki mesajında, "26 Mart Balkan Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Edirne Müdafii büyük komutan Şükrü Paşa’yı ve bütün şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.