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TBMM Başkanı Şentop'tan Balkan Şehitleri Anma Günü mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 26 Mart Balkan Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ali Kemal Akan   | 26.03.2021
TBMM Başkanı Şentop'tan Balkan Şehitleri Anma Günü mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki mesajında, "26 Mart Balkan Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Edirne Müdafii büyük komutan Şükrü Paşa’yı ve bütün şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.


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