Euro
9.00
Dolar
7.58
BIST 100
1,111.96
Altın
1,950.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye olarak istisnasız her alanda gereken dersi verme kudretine sahibiz

TBMM Başkanı Şentop, Yunanistan'daki bir gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik alçakça ifadelerin yer aldığını belirterek, "Türkiye olarak, istisnasız her alanda gereken dersi verme kudretine sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aynur Ekiz   | 19.09.2020
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye olarak istisnasız her alanda gereken dersi verme kudretine sahibiz

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mavi vatanımızdaki doğal haklarımızla ilgili meşru faaliyetlerimiz, bazı ülkelerde anormal ve hukuk dışı tepkilere sebep oldu." ifadelerine yer verdi. 

Son olarak Yunanistan'daki bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alçakça ifadelerin yer aldığına işaret eden Şentop, şunları belirtti:

"Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, alçaklığın bir politika olmadığını, sadece yapan ve yaptıranların içinde debelendikleri ve layık oldukları hayat tarzının bir göstergesi olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye olarak, istisnasız her alanda gereken dersi verme kudretine sahibiz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanıdır; Başkomutanımızdır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump: Nisana kadar her Amerikalıya yetecek kadar aşıya sahip olmayı bekliyoruz
Fransa'da Ekonomi Bakanı Le Maire Kovid-19'a yakalandı
Antalyaspor'da 1 futbolcu ve 1 kulüp personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Gençlerbirliği'nde 2 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İngiltere Başbakanı Johnson: Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye olarak istisnasız her alanda gereken dersi verme kudretine sahibiz

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye olarak istisnasız her alanda gereken dersi verme kudretine sahibiz

TBMM Başkanı Şentop Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı İsmailov ile telefonda görüştü

TBMM Başkanı Şentop'tan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü için mesaj

TBMM Başkanı Şentop İngiltere Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti

TBMM Başkanı Şentop İngiltere Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Mammedova ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Mammedova ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop: Azerbaycan'ın sevinci de bizim, kederi de bizim

TBMM Başkanı Şentop: Azerbaycan'ın sevinci de bizim, kederi de bizim