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TBMM Başkanı Şentop Türk gemisinin hukuk dışı aranmasını kınadı

TBMM Başkanı Şentop, Türk gemisinin hukuk dışı aranması hakkında, "Bu modern bir korsanlık, eşkıyalık ve barbarlıktır." açıklamasında bulundu.

Aynur Ekiz   | 23.11.2020
TBMM Başkanı Şentop Türk gemisinin hukuk dışı aranmasını kınadı Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'den Libya'ya giden ticaret gemisinin hukuk dışı aranmasını kınadı.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, ticari amaçlı Libya'ya seyreden Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınadığını kaydetti.

Bunun modern bir korsanlık, eşkıyalık ve barbarlık olduğunu vurgulayan Şentop, "Türkiye, gerekli girişimleriyle bu uluslararası hukuksuzluğun ve edepsizliğin hesabını ivedi bir şekilde soracaktır." ifadelerine yer verdi.

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