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TBMM Başkanı Şentop TBMM'nin eski başkanları ve yüksek yargı başkanlarıyla yemekte bir araya geldi

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin eski başkanları, yüksek yargı başkan ve üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Ali Kemal Akan   | 07.10.2020
TBMM Başkanı Şentop TBMM'nin eski başkanları ve yüksek yargı başkanlarıyla yemekte bir araya geldi

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin eski başkanları, yüksek yargı başkan ve üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TBMM Başkanlık Resmi Konutu'ndaki yemeğe eski TBMM başkanlarından Binali Yıldırım, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin, Köksal Toptan ve Bülent Arınç ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan ve Kadir Özkaya, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu katıldı.

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