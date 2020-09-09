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Türkiye

TBMM Başkanı Şentop: Mavi vatandan bir damla suyumuzda kimsenin gözü olmasına müsaade etmeyiz

TBMM Başkanı Şentop, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili, "Kimsenin zerrece toprağında veya bir damla suyunda gözümüz yoktur ama bizim de bir karış toprağımızda veya mavi vatandan bir damla suyumuzda kimsenin gözü olmasına müsaade etmeyiz." dedi.

Halil Şahin   | 09.09.2020
TBMM Başkanı Şentop: Mavi vatandan bir damla suyumuzda kimsenin gözü olmasına müsaade etmeyiz

İzmir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili,  "Uluslararası hukukun, uluslararası anlaşmaların, karşılıklı anlaşmaların bize vermiş olduğu haklar ve yetkileri sonuna kadar koruyacağız. Kimsenin zerrece toprağında veya bir damla suyunda gözümüz yoktur ama bizim de bir karış toprağımızda veya mavi vatandan bir damla suyumuzda kimsenin gözü olmasına müsaade etmeyiz. O gözü çıkarırız. Türkiye bunu yapabilecek kudrettedir." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir Valiliğini ziyaret etti.

Şentop konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak hukuken haklı olduğumuzu bildiğimiz için her zaman diplomasi yoluyla da müzakereler yoluyla da her konuyu görüşmeye, tartışmaya hazırız ama bu yolla değil de başka türlü Türkiye'ye kendilerince ders vermeye kalkanlara da derslerini verip göndermeye Türkiye'nin muktedir olduğunu ifade etmek isterim."

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