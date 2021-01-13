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TBMM Başkanı Şentop, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı

TBMM Başkan Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının 9'uncu yılında andı.

Alper Atalay   | 13.01.2021
TBMM Başkanı Şentop, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı

TBMM

TBMM Başkan Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kıbrıs davasının büyük mücahidi, kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Özgürlüğü uğruna büyük bir mücadele verdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet var olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı. 


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