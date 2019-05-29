Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.74
Dolar
6.03
BIST 100
86,777.63
Altın
1,279.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TBMM Başkanı Şentop İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Şentop, "Türk ve İslam dünyasının kalbi, dünyadaki bütün şehirlerin şahı olan İstanbul'un fethinin 566'ncı yılı. Milletimize ve İslam alemine kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Hamdi Çelikbaş   | 29.05.2019
TBMM Başkanı Şentop İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümünü kutladı

Ankara

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün, tıpkı 1453'ten itibaren olduğu gibi bazılarının hala İstanbul'un milletimizin elinde olmasından rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Fakat şurası kesin ve kat'idir ki, İstanbul'un fethini mümkün ve mukaddes kılan ruh hala diridir ve milletimiz fetih şuuruyla mücehhezdir." ifadesini kullandı.

Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Bugün, beldelerin anası, Türk ve İslam dünyasının kalbi, Asya'nın ve Avrupa'nın kemeri, dünyadaki bütün şehirlerin şahı olan İstanbul'un Hz. Peygamber tarafından müjdelenen fethinin 566'ncı yılı. Milletimize ve İslam alemine kutlu olsun." paylaşımında bulundu.

İstanbul'un fethinin bir destanın, bir dirilişin, şanı yüce Hz. Peygamber'in övgüsüne mazhar olmayı dilemiş bir müjdenin şeref menkıbesi olduğunu belirten Şentop, "Bu menkıbe, dünya tarihine yeni bir istikamet, milletimize vazgeçilmez bir mücadele ufku kazandırmıştır." görüşünü paylaştı.

İstanbul'un ve fethin manasının hakkıyla kavranması gerektiğini ifade eden Şentop, şunları kaydetti:

"İstanbul, milletimizin istinatgahı; fetih ise tarihin seyrinde milletimizin menzili ve güzergahıdır. İstanbul'un hakiki sahibi de fethin manasına vakıf, muhtevasına sadık, ruhuna merbut ve istikbaline layık olanlardır. Bugün, tıpkı 1453'ten itibaren olduğu gibi bazılarının hala İstanbul'un milletimizin elinde olmasından rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Fakat şurası kesin ve kat'idir ki, İstanbul'un fethini mümkün ve mukaddes kılan ruh hala diridir ve milletimiz fetih şuuruyla mücehhezdir.

Fethin yıl dönümünde gururla ve vazife hissiyle söylediğimiz şudur ki İstanbul, Hz. Peygamber'in fetih müjdesiyle milletimizin omuzlarına bıraktığı bir mukaddes vazifedir. Bu vesileyle Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve fetihlerle yücelen şehitlerimizi rahmetle anıyor, fetih şuurunu muhkem bir iradeye dönüştüren aziz milletimizin İstanbul'u sahiplenişindeki kararlılığa olan inancımla İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran çekişmesinin Irak’a etkileri ve muhtemel sonuçları
Avrupa Birliği nereye?
ABD ile 40 yıldır kavga eden İran'da halkın gündemi ekonomi
ABD-İran çatışmasının Orta Doğu'nun geleceğine yansımaları
ABD'nin İran'ı çevreleme stratejisi ve riskler

Benzer haberler

Altun'dan İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü paylaşımı

Altun'dan İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü paylaşımı

'Hep beraber istişare ederek kalıcı bir eğitim sistemi kuralım'

'İstanbul'un fethiyle İslam dünyasının hayali gerçekleşti'

'Hayvan polisi kurulmasını talep edeceğiz'

'Hayvan polisi kurulmasını talep edeceğiz'

'Kısırlaştırılmamış hayvanın ticareti yapılamayacak'

'Kısırlaştırılmamış hayvanın ticareti yapılamayacak'

TBMM yeni askerlik sistemi için mesai yapacak

TBMM yeni askerlik sistemi için mesai yapacak