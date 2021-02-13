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TBMM Başkanı Şentop: İstanbul'a büyük hizmetle eserler bırakan Topbaş'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim

TBMM Başkanı Şentop, hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Adem Balta   | 13.02.2021
TBMM Başkanı Şentop: İstanbul'a büyük hizmetle eserler bırakan Topbaş'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllar siyasetin beyefendisi olarak anılan, üç dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparak İstanbul'a büyük hizmetle eserler bırakan Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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TBMM Başkanı Şentop: İstanbul'a büyük hizmetle eserler bırakan Topbaş'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim