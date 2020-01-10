Euro
6.52
Dolar
5.88
BIST 100
118,392.60
Altın
1,548.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TBMM Başkanı Şentop: Gazeteciler önemli bir görev ifa ediyor

TBMM Başkanı Şentop, hayatı haberleştirerek ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi etkileşim sağlayan gazetecilerin önemli bir görev ifa ettiklerini belirtti.

Sinan Uslu   | 10.01.2020
TBMM Başkanı Şentop: Gazeteciler önemli bir görev ifa ediyor

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazetecilerin yasal hak ve yükümlülüklerinin çerçevesini çizen 212 sayılı Basın İş Kanunu'nun kabul edilişinin 59. yılına girildiğini bildirdi.

Gazeteciler için hayati önemi haiz yasanın kabul edilişinin yıl dönümü vesilesiyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Şentop, hayatı haberleştirerek ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi etkileşim sağlayan gazetecilerin önemli bir görev ifa ettiklerini vurguladı.

Dijital teknolojinin gelişip yaygınlaştığı süreçte çalışma şartları ve platformları giderek değişen gazetecilerin, buna rağmen görevlerini büyük bir gayret ve fedakarlıkla yerine getirmeye çalıştıklarının altını çizen Şentop, "Şartlar değişse de hak ve hürriyetlerin korunması, demokrasinin yaşatılması konusunda da sorumluluk sahibi olan gazetecilerin habercilik görevlerini bağımsız, tarafsız ve objektif bir şekilde yerine getirmelerinin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin temel şartı olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Şentop, dünyada ve Türkiye'de meydana gelen olayları haberleştirme görev ve sorumluluğunu üstlenen gazeteciler için daha iyi bir gelecek temennisinde bulundu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Süleymani sonrası İran’ın bölgesel politikaları
Brezilya’yı 2020’li yıllarda ne bekliyor?
Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri stratejik boyutlar kazanıyor
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
GÖRÜŞ - Araplar Türkiye’den neden korkar?

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop: Gazeteciler önemli bir görev ifa ediyor

TBMM Başkanı Şentop: Gazeteciler önemli bir görev ifa ediyor

Hak-İş Genel Başkanı Arslan AA çalışanlarının 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Habere adanan ömürlerin onur günü

'Istanbul Photo Awards 2019' sergisi Çorum'da açılacak

'Istanbul Photo Awards 2019' sergisi Çorum'da açılacak
TBMM Başkanı Şentop İran ve Iraklı mevkidaşlarıyla görüştü

TBMM Başkanı Şentop İran ve Iraklı mevkidaşlarıyla görüştü
TBMM Başkanı Şentop: Mehmet Akif İnan toplumu birleştirmek için gayret eden bir dava adamıydı

TBMM Başkanı Şentop: Mehmet Akif İnan toplumu birleştirmek için gayret eden bir dava adamıydı