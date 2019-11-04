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TBMM Başkanı Şentop G20 Parlamento Başkanları Zirvesi açılışına katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi açılışına katıldı.

Sinan Uslu   | 04.11.2019
TBMM Başkanı Şentop G20 Parlamento Başkanları Zirvesi açılışına katıldı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'ya geldi. Şentop burada Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Şentop ziyaretinde Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve iş insanları ile bir araya geldi. ( TBMM / Haydar Aktaş - Anadolu Ajansı ) 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokyo'daki temasları kapsamında, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi açılış konuşmalarının ardından ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron, Hollanda Temsilciler Meclisi Başkanvekili Ockje Tellegen ile bir araya gelen Şentop, zirveye ev sahipliği yapan Japonya Danışma Meclisi Başkanı Akiko Santo ile de görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, öğleden sonra da ilk olarak Güney Afrika Meclis Başkanı Thandi Modise ile bir araya geldi. Şentop, mevkidaşından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Güney Afrika'daki faaliyetlerinin sonlandırılması konusunda destek istedi.

Güney Afrika Meclis Başkanı Modise da Türkiye'nin aktardığı bilgileri ülkesinde ilgili kurumlarla paylaşıp "Güney Afrika'yı kullanarak Türkiye'ye saldırıda bulunabilirler." uyarısında bulunduğunu söyledi.

Meclis Başkanı Şentop daha sonra Kanada Senato Başkanı George Furey ve Arjantin Senato Başkanı Pinedo Federico ile de bir araya geldi.

Şentop, FETÖ'nün bu ülkelerdeki faaliyetlerinin sonlandırılması konusunda iş birliği yapılmasını istedi.





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