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TBMM Başkanı Şentop: Bölücü terör örgütü PKK alçak yüzünü bir kez daha gösterdi

TBMM Başkanı Şentop, "Bölücü terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Hainlere hak ettiği cevap mutlaka verilecektir." dedi.

Ali Kemal Akan   | 08.04.2020
TBMM Başkanı Şentop: Bölücü terör örgütü PKK alçak yüzünü bir kez daha gösterdi

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giderken hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi.

TBMM Başkanı Şentop, "Bölücü terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Hainlere hak ettiği cevap mutlaka verilecektir." ifadelerini kullandı.

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