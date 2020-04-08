TBMM Başkanı Şentop: Bölücü terör örgütü PKK alçak yüzünü bir kez daha gösterdi
TBMM Başkanı Şentop, "Bölücü terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Hainlere hak ettiği cevap mutlaka verilecektir." dedi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giderken hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi.
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giderken hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 8, 2020
Bölücü terör örgütü PKK alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Hainlere hak ettiği cevap mutlaka verilecektir. pic.twitter.com/1it0qIbgLm
TBMM Başkanı Şentop, "Bölücü terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Hainlere hak ettiği cevap mutlaka verilecektir." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.