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TBMM Başkanı Şentop: 100'den fazla ülkenin yardımına koştuk

TBMM Başkanı Şentop, "Bu süreçte sadece aziz milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına çözüm bulmakla yetinmedik. 100'den fazla ülkenin de yardımına koştuk. Bu hususta gelişmiş ülkelerin hepsini geride bıraktık." dedi.

Berin Alpaslan Gökçe   | 20.06.2020
TBMM Başkanı Şentop: 100'den fazla ülkenin yardımına koştuk Fotoğraf: İsa Terli/AA

Istanbul

TBMM Başkanı Şentop, "Bu süreçte sadece aziz milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına çözüm bulmakla yetinmedik. 100'den fazla ülkenin de yardımına koştuk. Bu hususta gelişmiş ülkelerin hepsini geride bıraktık." dedi.

Şentop, "Marmara Üniversitesine de İstanbul aşığı bir Cumhurbaşkanı ismiyle inşa edilen külliyenin çok yakışacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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