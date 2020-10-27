TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecek
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hatay İskenderun'da teşebbüs edilen hain saldırı kahraman polisimizin dikkatiyle bertaraf edildi. Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir." dedi.
TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'daki terör eylemine ilişkin, "Teşebbüs edilen hain saldırı kahraman polisimizin dikkatiyle bertaraf edildi. Türkiye, teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecek." dedi.
Hatay İskenderun'da teşebbüs edilen hain saldırı kahraman polisimizin dikkatiyle bertaraf edildi. İskenderun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 26, 2020
Şentop, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Hatay İskenderun'da teşebbüs edilen hain saldırı kahraman polisimizin dikkatiyle bertaraf edildi. İskenderun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Şentop, Türkiye'nin, teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyeceğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.