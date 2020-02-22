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TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Ceren Damar Şenel cinayeti davasındaki sanık avukatına tepki

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Ceren Damar Şenel cinayeti davasındaki karar duruşmasında sanık avukatı Bıçak'ın yaptığı savunmaya tepki göstererek "Hiçbir savunma, avukatlık görevi insanların hatırasını rencide edilerek yapılamaz " dedi.

Cüneyt Çelik,İsmail Kaplan   | 22.02.2020
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Ceren Damar Şenel cinayeti davasındaki sanık avukatına tepki

Kars

Çeşitli temasları nedeniyle Kars'a gelen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, adliyede gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Feyzioğlu, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel davasındaki karar duruşmasına ilişkin, sanık avukatı Vahit Bıçak'ın Ankara Barosu'na kayıtlı bir avukat olduğunu belirtti.

TBB'nin itiraz mercii olduğunu ve soruşturma açma yetkisinin baroda bulunduğunu anlatan Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Ankara Barosu'nun bu kişi hakkında derhal soruşturma açması gerekir. Hiçbir savunma, hiçbir iddia yani hukukçuluk, avukatlık, savcılık görevleri insanların hatırasını rencide edilerek yapılamaz. Avukat Bıçak'ın savunması korumaya layık bir beyan değildir. Bu savunma değil, bu doğrudan doğruya gencecik bir akademisyenin delilsiz, dayanaksız savunma adına itibarsızlaştırılması ve en ağır şekilde üzerine gidilmesi gerekir diye düşünüyorum. Savunma hakkına eğer giriyor olsaydı, sert de olsa birilerini rahatsız ediyor da olsa ilk biz karşı çıkardık. Savunma hakkına dokunamazsınız derdik."

Feyzioğlu, Ankara Barosu'nun avukat Vahit Bıçak hakkında işlem yapması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bir avukatın sanki oradaymış gibi, sanki görmüş gibi olayı kişiselleştirerek sanki kendisiyle bir bağlantı kurarak dile getirmesini savunma kabul etmiyorum. Bu savunma dokunulmazlığı, sınırlarını fersah fersah aşmıştır. Ankara Barosu'nun pazartesi olağanüstü toplanıp işlem yapması lazım. Bir şekilde eğer Ankara Barosu soruşturma açmazsa bu kişi hakkında iş TBB'ye gelecek. Ben bu sözleri söylediğim için artık kurulda yer alamayacağım. Ama bunu bile bile söylüyorum çünkü içimde tutamam bunu. Bu kişinin yaptığı avukatlık mesleğinin itibarına son yıllarda meslek içinden verilmiş en ölçüsüz, en izahı olmayan zarardır. Dolayısıyla meslek kuralları en ağır ne yaptırım gerektiriyorsa o yapılmalıdır."

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