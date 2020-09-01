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TBB Başkanı Feyzioğlu: Emperyal kuklacıların demokratik seçimlerimize müdahale girişimleri paramparça olacaktır'

TBB Başkanı Feyzioğlu,"Emperyal kuklacıların darbe girişimi, Türk milletinin sarsılmaz iradesine çarparak nasıl paramparça oldu ise demokratik seçimlerimize müdahale girişimleri de paramparça olacaktır." dedi.

Kemal Karadağ   | 01.09.2020
TBB Başkanı Feyzioğlu: Emperyal kuklacıların demokratik seçimlerimize müdahale girişimleri paramparça olacaktır' Fotoğraf: Ali Balıkçı /AA

Ankara

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, Adli Yıl Açılışı'nda konuştu.

Feyzioğlu, burada yaptığı konuşmada, "Emperyal kuklacıların darbe girişimi, Türk milletinin sarsılmaz iradesine çarparak nasıl paramparça oldu ise demokratik seçimlerimize müdahale girişimleri de paramparça olacaktır." dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, "Yüz yıl önce Yunanistan eliyle milletimize acımasızca dayatılmak istenilen Sevr, bu defa 'Mavi Vatan'da yine Yunanistan eliyle hayata geçirilmek istenmektedir." ifadelerini kullandı.

"Önerimiz, geri kalan hizmet kaleminde de KDV indiriminin gerçekleştirilmesi"

TBB Başkanı Feyzioğlu, "Belli avukatlık hizmetleri kalemlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Önerimiz, geri kalan hizmet kaleminde de KDV indiriminin gerçekleştirilmesidir." diye konuştu.

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