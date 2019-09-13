Euro
6.29
Dolar
5.68
BIST 100
103,071.80
Altın
1,490.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen cuma gösterileri devam ediyor.
logo
Türkiye

TBB Başkanı Feyzioğlu: Bu vatanı bölmek isteyenler asla başaramayacak

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Bu vatanı bugün bölmek isteyenler var mıdır? Vardır. Bugün bu vatanı bölmek isteyenler başarabilecekler midir? Asla başaramayacaklardır." dedi.

Halife Yalçınkaya   | 13.09.2019
TBB Başkanı Feyzioğlu: Bu vatanı bölmek isteyenler asla başaramayacak

Sivas

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, vatanı bölmek isteyenlerin asla başaramayacaklarını söyledi.

Feyzioğlu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kurtuluştan Kuruluşa 100. Yılında Sivas Kongresi Uluslararası Hukuk Kurultayı ve Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün yüksek ve manevi kuvvete dayanarak, yani Türk milletine dayanarak yola çıktığını kaydetti.

Amasya ve Erzurum'un ardından Sivas'ta 100. yılın anıldığını anımsatan Feyzioğlu, daha sonra Kastamonu'ya gideceklerini ifade ederek, "İstiklal yolunu yürüyeceğiz. Hani o top mermisi donmasın diye, bebesinin battaniyesini cephane arabasının üstüne örten kadınların yürüdüğü yol var ya biz de o yolu biraz yürüyüp o ruhu canlandırmak, içimizde hissetmek istiyoruz." diye konuştu.

"Vatan milli sınırlar içinde bir bütündür, bölünemez" sözlerinin yürekten tekrar edilmesi gerektiğini vurgulayan Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Bu vatanı bugün bölmek isteyenler var mıdır? Vardır. Bugün bu vatanı bölmek isteyenler başarabilecekler midir? Asla başaramayacaklardır. Bugün 21. yüzyılın mandacıları var mıdır? Teslim olmaya hazırlar. Bugün emperyalistlerin hayranları var mıdır? Bugün emperyalistlerin söylemlerini ilericilik adına tekrarlayanlar var mıdır? Vardır. Asla başaramayacaklar. Çünkü biz Sivas'ta bir söz verdik, 'Ya istiklal, ya ölüm.' Bunu dedikten sonra bir tek sözüm var; ne mutlu Türküm diyene."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus seçimleri, adaylar ve ‘Müslüman demokrasi’nin imtihanı
'Mavi Kız' İran'da yeni bir tartışma başlattı
İngiltere, kaos senaryosu karşısında endişeli
Merkez bankalarında faiz indirimi yarışı
GÖRÜŞ - Modi hükümetinin ikinci dönem kararlarına genel bir bakış

Benzer haberler

'Bu vatanı bölmek isteyenler asla başaramayacak'

'Bu vatanı bölmek isteyenler asla başaramayacak'

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü

'Yeni bir dijital bağımlı nesil karşımıza çıkıyor'

Sivas'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Sivas'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
İncesu Barajı'ndan araziye ilk su verildi

İncesu Barajı'ndan araziye ilk su verildi
'Varlık sebebimiz hukukun üstünlüğünü sağlamaktır'

'Varlık sebebimiz hukukun üstünlüğünü sağlamaktır'