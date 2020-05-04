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TBB Başkanı Feyzioğlu baro ve delege seçimlerine yönelik kanun teklifi iddialarını yalanladı

TBB Başkanı Feyzioğlu, barolar ve baro başkanları seçimi ile TBB Genel Kuruluna delege seçiminde değişiklik öngören kanun teklifinin bulunduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

Kemal Karadağ   | 04.05.2020
TBB Başkanı Feyzioğlu baro ve delege seçimlerine yönelik kanun teklifi iddialarını yalanladı

Ankara

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, barolar ve baro başkanları seçimi ile TBB Genel Kuruluna delege seçiminde değişiklik öngören kanun teklifinin bulunduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

TBB'den yapılan açıklamaya göre Feyzioğlu, stajyer avukatlara yönelik sosyal medyadan gerçekleştirilen eğitim programındaki konuşmasında, sosyal medya üzerinden son günlerde "Avukatlık Kanunu Taslağı" adıyla bazı paylaşımların yapıldığını hatırlattı.

Söz konusu taslak üzerinden tartışmaların gündeme geldiğini, çeşitli bildirilerin yayınlandığını ifade eden Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Açık seçik altını çizerek ifade edeyim öyle bir taslak gündemde yok. Arşivlerde onlarca yıldır hazırlanmış onlarca taslak bulabilirsiniz. Ama hepsi kadük olmuştur. Yani gündemden, değerden düşmüş, takibi bırakılmıştır. Anlamadığım bir sebeple ya da anladığım, tahmin ettiğim sebeplerle böyle bir söylenti dolaştırılmakta. "

TBB'nin öncelikli görevinin tüm avukatları, stajyer avukatları ve "kırılgan grup" olarak görülen genç meslektaşları korumak olduğunu vurgulan Feyzioğlu, bunun aksine tek bir adım atılmayacağını, tek bir söz duyulmayacağını kaydetti.

Feyzioğlu, gençleri ve tüm avukatları ne pahasına olursa olsun koruma gayretinde ve kararlılığında bulunduklarını kaydetti.

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