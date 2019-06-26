İstanbul'daki orman yenileme çalışmalarına ilişkin açıklama

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Tarım ve Orman Bakanlığından İstanbul'daki orman çalışmalarına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı alandaki çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Enes Duran   | 26.06.2019
Tarım ve Orman Bakanlığından İstanbul'daki orman çalışmalarına ilişkin açıklama

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Bahçeköy Orman işletme Müdürlüğüne bağlı bir alanda yapılan çalışmalara ilişkin, "Alanda ağaçların büyümelerinin durmuş olması, çeşitli zararlıların etkilerine maruz kalmaları ve yetişme ortamına yeterli uyumu sağlayamamaları gibi nedenlerle yeni fidanlarla ormanın yenilenmesi ihtiyacı doğmuştur." bilgisini aktardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Bahçeköy Orman işletme Müdürlüğü'ne bağlı Kurtkemeri Orman İşletme Şefliği 119 nolu bölmesinde, Bakanlığın kontrolünde yapılan çalışmalara ilişkin sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirmek üzere açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Söz konusu alanda geçmiş yıllarda oluşturulan Karaçam ormanlarında yenileme çalışmalarının yapıldığının kaydedildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alanda ağaçların büyümelerinin durmuş olması, çeşitli zararlıların etkilerine maruz kalmaları ve yetişme ortamına yeterli uyumu sağlayamamaları gibi nedenlerle yeni fidanlarla ormanın yenilenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle mevcut karaçam ağaçlarının sahadan kaldırılarak, yeni fidan dikimi ve ağaçlandırma yapmak amacıyla arazinin hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. Alana kasım ve aralık aylarında 8 bin 300 adet fidan dikilecektir. Söz konusu çalışma idaremizin gözetim ve denetimi altında, ormancılık teknik icaplarına göre yürütülmektedir."

Açıklamada, sahaların başka bir amaçla kullanılmasının söz konusu olmadığı, çalışmanın ormanın devamlılığını sağlamak maksadıyla yapılan bir ormancılık faaliyeti olduğu vurgulandı.

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