Euro
9.56
Dolar
7.86
BIST 100
1,388.55
Altın
1,827.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi.

Sinan Uslu,Ertuğrul Subaşı   | 15.12.2020
Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi

TBMM

Bütçe görüşmelerinin 7. turunda, üç bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlar olan Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Avrupa Birliği Başkanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumunun bütçeleri de kabul edildi.

Bu arada bütçeler üzerinde söz alan Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, 2021 yılı bütçesini Türkiye'nin tüketilmişliğinin göstergesi olarak değerlendirdi.

"Uçuyoruz, kaçıyoruz retoriğinden hangi ara, acı reçeteye geldik." diyen Uysal, yüzde 30'lara varan işsizlik, 7,8 milyonun asgari ücretin altında ücretle geçindiği bir Türkiye olduğunu dile getirdi.

Emeklilerin yüzde 47'sinin çalışmak zorunda kaldığı bir Türkiye portresiyle karşı karşıya olunduğunu söyleyen Uysal, "Pandemi ortamında milyonlarca insanımızın iş yerini kapatmayı tedbir olarak koyuyorsunuz ama yedek akçelerini bile tüketmiş bir ülke olarak, bu süreç içinde onların temel girdilerini bile karşılamakta yetersiz kalıyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı birtakım yardımlar var. Gönlümüz arzu eder ki milletimizin devletine ihtiyaç duyduğu böyle bir anda insanlarımızın yanında olabilelim." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Nimetulllah Erdoğmuş, bütçelerin kabul edilmesinin ardından birleşimi, 2021 yılı bütçesinin 8. tur görüşmeleri için saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 73 milyonu geçti
New York 'yeniden tam karantina' uygulamasına geçebilir
DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 3'ünü oluşturan sağlık çalışanlarının yüzde 14'ünde Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti

Benzer haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi

Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin Türkiye’ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz

TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi

Meclis'in bütçe maratonu devam edecek

Meclis'in bütçe maratonu devam edecek
İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Dışişleri: AB Zirve Sonuçlarına konulmak zorunda kalınan hukuka aykırı tutumu reddediyoruz

Dışişleri: AB Zirve Sonuçlarına konulmak zorunda kalınan hukuka aykırı tutumu reddediyoruz