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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir Ticaret Borsası'nda düzenlenen ilk ürün töreninde konuşuyor
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Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yangınları üstlenen PKK'yı lanetlemelerini bekliyorduk ama olmadı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "İzmir ve Türkiye genelindeki siyasetçilerimiz bizi 'ormana yetersiz müdahale olduğunu' söyleyerek eleştirirken, yangınları üstlenen PKK'yı, lanetlemelerini bekliyorduk ama olmadı." dedi.

Tolga Albay   | 02.09.2019
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yangınları üstlenen PKK'yı lanetlemelerini bekliyorduk ama olmadı

İzmir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Borsası'nda düzenlenen çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir ilk ürün töreninde yaptığı konuşmada,"Ağacı ve orman yangınlarını konuşurken ne yazık ki ağır eleştirildiğimizi söyleyeceğim. Bu kadar ağır eleştiri altındayken, İzmir ve Türkiye genelindeki siyasetçilerimiz bizi 'ormana yetersiz müdahale olduğunu' söyleyerek eleştirirken, yangınları üstlenen PKK'ya bir laf söylemelerini, lanetlemelerini bekliyorduk ama olmadı. Herhalde bundan sonra olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kuru üzüm fiyatları

Bakan Pakdemirli, "Hem TMO olarak hem Tariş olarak 2019 yılı kuru üzüm fiyatımız 9 numara için 10 liradır. Kuru üzüm üreticilerimizin emeklerinin karşılıklarını korumak için en kısa zaman aralığında alımlara başlıyoruz." dedi. 

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