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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

Tarım ve Orman Bakan Pakdemirli, "Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak." açıklamasında bulundu.

Cüneyt Kemal Özkök   | 15.04.2020
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak." dedi.

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