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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Oranın tamamen tekrar cami olması Türklerin 1453 yılından beri hakkıdır

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Danıştayın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle ilgili, "Oranın tamamen tekrar cami olması, Türkiye'nin ve Türklerin 1453 yılından beri hakkıdır." dedi.

Veysel Altun   | 10.07.2020
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Oranın tamamen tekrar cami olması Türklerin 1453 yılından beri hakkıdır

Tokat

 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,  Tokat'taki bir otelde gerçekleştirilen Sektör Buluşması Toplantısı'nda, Danıştayın, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması yönünde karar aldığını söyledi.

Ayasofya'nın müze olması yönündeki 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edildiğini dile getiren Pakdemirli, "Zaten orada ibadete açılan bir kısım vardı ama oranın tamamen tekrar cami olması, Türkiye'nin ve Türklerin 1453 yılından beri hakkıdır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

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