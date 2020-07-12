Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Heybeliada'daki yangınla alakalı 3 gözaltı var
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Heybeliada'daki yangına ilişkin, "Yangınla alakalı 3 gözaltı var. Çok yönlü soruşturmamız Valilik tarafından devam ediyor." dedi.
İstanbul
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Heybeliada'daki yangına ilişkin, "Yangınla alakalı 3 gözaltı var. Çok yönlü soruşturmamız Valilik tarafından devam ediyor." dedi.
Pakdemirli, şöyle devam etti:
"5 hektar civarında hasarla bu yangını atlattık."
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