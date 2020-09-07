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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın Antakya ilçesindeki orman yangınını havadan inceledi.

Burak Milli   | 07.09.2020
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi Fotoğraf: Erdal Türkoğlu/AA

Hatay

Kisecik Mahallesi'ndeki yangın koordinasyon merkezine gelen Bakan Pakdemirli, burada bilgi aldı.

Daha sonra helikoptere binen Pakdemirli, havadan yanan bölgeler ile söndürme ve soğutma çalışması yapılan yerleri inceledi.

Pakdemirli'ye Hatay Valisi Rahmi Doğan ve yetkililer eşlik etti.

Bu arada, yangına 2 uçak, 15 helikopter, 211 arazöz, 14 dozer, 45 teknik eleman, 884 personel müdahale ediliyor.



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