'Dijital sistemle arz-talep dengesi ve üretim planlaması sağlanacak'

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Dijital bir sistemle arz-talep dengesi ve üretim planlaması sağlanacak'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tohumdan sofraya aşamaların izlenebileceği dijital bir sistemle arz-talep dengesi ve üretim planlaması sağlanacak." dedi.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tohumdan sofraya aşamaların izlenebileceği dijital bir sistemle arz-talep dengesi ve üretim planlaması sağlanacak." dedi.
Bakan Pakdemirli, "Suyun tek elden yönetilmesi, tasarruflu kullanılması ve su kaynaklarının korunması için Ulusal Su Planı hazırlanacak." ifadelerini kullandı.
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