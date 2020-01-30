'Dijital sistemle arz-talep dengesi ve üretim planlaması sağlanacak'

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara’da Tarım Orman Şurası Eylem Planı'nın tanıtım toplantısında konuşuyor "Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı"
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Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Dijital bir sistemle arz-talep dengesi ve üretim planlaması sağlanacak'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tohumdan sofraya aşamaların izlenebileceği dijital bir sistemle arz-talep dengesi ve üretim planlaması sağlanacak." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık,Mustafa Çalkaya   | 30.01.2020
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Dijital bir sistemle arz-talep dengesi ve üretim planlaması sağlanacak'

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tohumdan sofraya aşamaların izlenebileceği dijital bir sistemle arz-talep dengesi ve üretim planlaması sağlanacak." dedi.

Bakan Pakdemirli, "Suyun tek elden yönetilmesi, tasarruflu kullanılması ve su kaynaklarının korunması için Ulusal Su Planı hazırlanacak." ifadelerini kullandı.

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