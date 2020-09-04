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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Denizli'nin Çardak ilçesindeki yangın tamamen kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Denizli'nin Çardak ilçesindeki yangın tamamen kontrol altına alındı. Yaklaşık 200 hektarlık bir alan, kabaca etkilenmiş olarak görünüyor." dedi.

Sebahatdin Zeyrek   | 04.09.2020
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Denizli'nin Çardak ilçesindeki yangın tamamen kontrol altına alındı Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Denizli'nin Çardak ilçesindeki yangın tamamen kontrol altına alındı. Yaklaşık 200 hektarlık bir alan, kabaca etkilenmiş olarak görünüyor." dedi.

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