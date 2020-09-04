Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Denizli'nin Çardak ilçesindeki yangın tamamen kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Denizli'nin Çardak ilçesindeki yangın tamamen kontrol altına alındı. Yaklaşık 200 hektarlık bir alan, kabaca etkilenmiş olarak görünüyor." dedi.
Denizli
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