Bakan Pakdemirli: Balıkçılık filomuzun yüzde 78'ini destekleme kapsamına aldık

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Balıkçılık filomuzun yüzde 78'ini destekleme kapsamına aldık

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, balıkçılık filosunun yüzde 78'ini destekleme kapsamına aldıklarını belirtti.

Tuğba Yardımcı   | 20.12.2019
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Balıkçılık filomuzun yüzde 78'ini destekleme kapsamına aldık Fotoğraf: Muhammet Çelik/AA

Bayburt

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu yıl bakanlığımıza küçük ölçekli avcılık yapan balıkçılarımız tarafından 12 bin 269 rekor sayılabilecek müracaat yapıldı. Biz de balıkçılık filomuzun yüzde 78'ini destekleme kapsamına aldık. Bugün saat 18.00 itibarıyla, 2019 yılı için  13 milyon liralık destekleme ödemesini balıkçılarımızın hesaplarına yatıracağız. Verdiğimiz bu destek balıkçı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun."

Küçük ölçekli balıkçılara destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçük ölçekli balıkçılara yönelik destek ödemesinin bugün saat 18.00 itibarıyla başlayacağını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, küçük ölçekli balıkçılara yönelik destek ödemelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Ödemelerin bugün saat 18.00'den sonra başlayacağı bilgisini veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Balıkçılık filomuzun büyük kısmını oluşturan, 10 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerine 2017 yılından beri destekleme ödemesi yapıyoruz. Bu çerçevede 2019 yılı için başvuru yapan 12 bin 269 balıkçımıza 13 milyon lira destekleme ödemesi yapacağız. Ödemeler, bu akşam saat 18.00 itibarıyla Ziraat Bankası hesaplarına yatacak. Ekmeğini denizlerden çıkaran tüm balıkçılarımıza ve balıkçılığımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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