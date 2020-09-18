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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Antalya'daki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Antalya Adrasan'daki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Muhammet Emin Horuz   | 18.09.2020
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Antalya'daki yangın kontrol altına alındı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, söz konusu yangına dair son durumu paylaştı. 

Yangının kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, "Soğutma çalışmaları sürüyor." ifadesini kullandı.

Adrasan Mahallesi Seylemit mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangına Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale etti. Havadan da iki helikopterle söndürme çalışmalarına destek verildi.

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