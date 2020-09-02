Bakan Pakdemirli: Ankara'daki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

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Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Ankara'daki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Ahmet Bayram   | 02.09.2020
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Ankara'daki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

Manisa

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Selendi ilçesindeki temasları sırasında Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gelişmeleri de takip etti. 

Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde çıkan yangına yönelik müdahaleyi özveriyle sürdürdüğünü belirtti. 

Dün başlayan ve farklı noktalara yayılan yangına 2 amfibik uçak, 6 helikopter ile Ankara ve çevre illerden sevk edilen 127 arazöz, 8 dozer ve 650 personelle müdahale edildiğini anlatan Pakdemirli, "Ankara Nallıhan'da çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır." ifadesini kullandı.

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