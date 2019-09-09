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Türkiye

Tarihi Mısır Çarşısı'nda aşure dağıtıldı

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 20 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi.

Merve Yıldırım   | 09.09.2019
Tarihi Mısır Çarşısı'nda aşure dağıtıldı

İstanbul

Muharrem ayı dolayısıyla tarihi Mısır Çarşısı'nda aşure dağıtıldı.

Fatih Belediyesi, Mısır Çarşısı içine stant kurarak, dev kazanlarda pişirilen aşureyi vatandaşlara ikram etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 20 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttıklarını belirterek, "Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden insan bugün Mısır Çarşısı'nda. Beraber aşure kazanı kaynattık ve dağıtıyoruz. Hem milletimizin hicri yılbaşını hem de Muharrem ayını tebrik ediyorum." dedi.

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