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Tarihi kent Mardin'de turizm sezonunun heyecanı yaşanıyor

Vali Mahmut Demirtaş, turizm sezonunun açılmasına sayılı günler kala kentte hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Halil İbrahim Sincar   | 17.03.2021
Tarihi kent Mardin'de turizm sezonunun heyecanı yaşanıyor

Mardin

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, "Turizm sezonunun açılmasına sayılı günler kala bizler de tüm hazırlıklarımızı yaptık. Salgına rağmen ilimizin bu kadar ilgi görmesi bizleri sevindiriyor." dedi.

Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada, kentin dünyada eşi ve benzeri bulunmayan tarihi bir kent olduğunu, tarih, kültür ve inanç şehri Mardin'e dünyanın her noktasından yıl içerisinde turistler geldiğini belirtti.

"Turizm sezonunun açılmasına sayılı günler kala bizlerde tüm hazırlıklarımızı yaptık. Salgına rağmen ilimizin bu kadar ilgi görmesi bizleri sevindiriyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde otellerimizde yer kalmaz diye düşünüyorum." diyen Demirtaş, her geçen gün ilin turizm kapasitesinin büyüdüğünü kaydetti.

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Gürgör de nisan ayının ilk haftasında turizm acentelerini Mardin'de ağırlayacaklarını aktardı.

"İlimize dünyanın dört bir yanından turistler geliyordu. Şimdi de Rus vatandaşlar gelecek. Bu kapsamda ilimizi hem tanıtmak hem de otel kapasitelerimizi görüşmek üzere kendileri ile bir araya geleceğiz. Geçen sene salgın dolayısıyla turizm, beklentilerimizin biraz altında kaldı ama bu sene beklentilerimiz çok yüksek." ifadelerini kullanan Gürgör, bunun için ellerinden gelen bütün çalışmayı yapacaklarını bildirdi.

Öte yandan, Rusya'dan ülkeye turist getiren tur operatörlerinden Pegas Turistik de Mardin'i internet sitesinde, "Gerçek bir açık hava müzesi" ifadeleriyle tanıttı. Daha önce kültür turları projesi kapsamında Rus turistleri getiren şirket, 23 Mart'ta da bir kafileyi Mardin'e getirecek.


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