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Tarihi İshak Paşa Sarayı'na Kurban Bayramı'nda yoğun ilgi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Göksel Cüneyt İğde   | 02.08.2020
Tarihi İshak Paşa Sarayı'na Kurban Bayramı'nda yoğun ilgi Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Ağrı

Mimarisi, tarihi ve görkemli yapısıyla Doğu Anadolu'nun gözde turizm mekanlarından İshak Paşa Sarayı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. 


İlçe merkezine 7 kilometre uzakta 1900 rakımlı tepeye kurulu, Osmanlı mimarisinin en seçkin örneklerinden İshak Paşa Sarayı'na, Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Bayram tatilini fırsat bilen aileler, "medeniyetler geçidi" olarak nitelendirilen kartal yuvası görünümlü yapıyı ziyaret ediyor.

Bünyesindeki 116 oda, türbe, cami, surlar, iç ve dış avlular, divan ve harem salonları ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi yapıya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tek tek ateşleri ölçüldükten sonra alınan misafirler, maske takıp sosyal mesafe kuralını gözeterek ziyaretlerini gerçekleştiriyor.

Ziyaretçiler, sarayın giriş bölümünde bulunan dezenfeksiyon ünitesinden de yararlanabiliyor.

Ziyaretçilerden Burhan Demir, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatilinde eşiyle doğu turu yaptıklarını söyledi.

Adıyaman'dan yola çıktıklarını anlatan Demir, "Siirt, Diyarbakır, Tatvan ve Van'ın ardından buraya geldik. İshak Paşa Sarayı'nı hep görmek istiyorduk. Allah nasip etti geldik, iyi ki de gelmişiz. Muhteşem bir tarihi yapı. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen İsmail Yassubuğa da Türkiye'nin Topkapı'dan sonra en büyük sarayını ailesiyle görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

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