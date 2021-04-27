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'Tam kapanma' sürecinde THY'nin yurt içi uçuşlarında seyahat izin belgesi zorunlu olacak

Türk Hava Yolları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarında, seyahat izin belgesinin zorunlu olacağını duyurdu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 27.04.2021
'Tam kapanma' sürecinde THY'nin yurt içi uçuşlarında seyahat izin belgesi zorunlu olacak

İstanbul

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Değerli misafirlerimiz, yetkili otoritelerin kararı gereği 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yurt içi uçuşlar için seyahat izin belgesi zorunlu olacaktır. Belgesi olan yolcularımız uçuşlarını gerçekleştirebilirler."

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