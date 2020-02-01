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Takviye Hazır Kuvvet ekipleri depremzedeler için görev başında

Emniyet Genel Müdürlüğü Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü ekipleri, depremden etkilenenlere ihtiyaç duydukları malzemelerin ulaştırılmasında görev alıyor.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 01.02.2020
Takviye Hazır Kuvvet ekipleri depremzedeler için görev başında

Ankara

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan yardım faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Elazığ'da görev alan Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığına bağlı Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü personeli, yurdun dört bir yanından vatandaşların gönderdiği yardım malzemelerini AFAD, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının görevlileriyle birlikte depremzedelere ulaştırıyor.

Yardım ekipleri, tüplü ısıtıcı, battaniye ve gıda başta olmak üzere ihtiyaç duydukları her türlü malzemeyi depremzedelere götürüyor. Polisler, aynı zamanda çadırda kalanların can ve mal güvenliğini sağlıyor.

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