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Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları dolayısıyla Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı.

Hikmet Faruk Başer,Adem Demir   | 01.05.2019
Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı

İstanbul

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları dolayısıyla Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı.

İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarından dolayı kent genelinde olumsuzluk yaşanmaması için bazı güvenlik ve trafik tedbirleri alındı.

Bu kapsamda saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün açıklanmıştı.

Polis ekipleri, sabah saatlerinden itibaren Taksim Meydanı'na çıkan Tarlabaşı Bulvarı'nı, Mete, Gümüşsuyu, Sıraselviler, Halaskargazi, Ortaklar, Aytekin Kotil ve Cumhuriyet caddeleri ile ara yolları araç trafiğine kapattı.

Ekipler, meydana çıkan yolların giriş kısımlarına polis araçları ve bariyerler koyarak önlem aldı.

Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındı

Güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, The Marmara önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ne kadar tüm bölge, demir bariyerlerle çevrildi.

Polis ekipleri, Taksim Meydanı'na çıkan bazı yerlere kontrol noktaları kurdu. Vatandaşların ve turistlerin meydana giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. 

Taksim Meydanı'ndan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm yollar ve sokaklarda da güvenlik önlemleri alındı. Demir bariyerlerle kapatılan cadde ve sokaklarda polis ekipleri nöbet tutuyor. 

Ayrıca Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri de hazır bekliyor. 

Öte yandan Osmanbey Metro İstasyonu-Taksim Metro İstasyonu-Şişhane Metro İstasyonu, Kabataş-Taksim Füniküler Hattı, Karaköy-Tünel Füniküler hattı yolu da trafiğe kapatıldı.

Beşiktaş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla slogan atarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruptakilere müdahale edildi. 

Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş Meydanı'na doğru slogan atarak ilerleyen bir grup, bölgede güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri tarafından durduruldu. 

Grubun ilerlemesine izin vermeyen ekipler, slogan atarak yürümeye devam etmek isteyenlere müdahale etti. Polis ekipleri, gruptaki 7 kişiyi gözaltına aldı. 

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