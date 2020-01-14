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"Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 7.Organize Sanayi Bölgesi Enerji Zirvesi" MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısında konuşuyor
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Türkiye

Taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen 386 ürün açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 14.01.2020
Taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen 386 ürün açıklandı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı.

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