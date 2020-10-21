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Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve iki polisin şehit edilmesine ilişkin dava başladı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısı sonucu eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin 3'ü polis memuru 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Aziz Aslan,Nurten Aslan   | 21.10.2020
Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve iki polisin şehit edilmesine ilişkin dava başladı

Diyarbakir

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısı sonucu eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin, 3'ü polis memuru 4 şüphelinin yargılandığı duruşma devam ediyor.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan polis memurları S.T, F.T. ve M.S. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı, Elçi'nin eşi Türkan Elçi ve avukatlar salonda hazır bulundu. 

Elçi ailesinin avukatları sanıkların duruşmada hazır edilmesi talebinde bulundu.

Sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla ifade vermek istediklerini belirtti.

Mahkeme verilen 10 dakika aranın ardından sanıkların duruşmada hazır edilmesine ilişkin talebin reddine karar verdi.

Duruşmayı, farklı bölgelerden gelen baro başkanları ve avukatlar, CHP ve HDP'li bazı milletvekilleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile basın mensupları takip ediyor. 

Duruşma devam ediyor.

İstenilen ceza 

İddianamede yakalama kararı bulunan terörist Uğur Yakışır hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 2 polis memurunu "kasten öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile Elçi'yi "olası kastla öldürmek" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, polis memuru S.T'yi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma" suçundan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis, polis memurları M.S, F.T. ve S.T. hakkında da "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan her biri hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan olaylarda Tahir Elçi hayatını kaybetmişti. 

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