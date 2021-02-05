Euro
8.50
Dolar
7.09
BIST 100
1,543.88
Altın
1,810.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Aileler İçin Rehber Kitapçık Seti Tanıtım Toplantısı”na katılıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Türk Eximbank’ın 2020 Yılı Faaliyet Sonuçları ve 2021 Yılı Hedefleri Toplantısı”na katılıyor
logo
Türkiye

Taarruz güdümlü Atmaca mermisinin harp başlıklı ilk atışı başarıyla icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, milli imkanlarla geliştirilen taarruz güdümlü Atmaca mermisinin TCG Kınalıada Korvetinden harp başlıklı ilk atışının başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 05.02.2021
Taarruz güdümlü Atmaca mermisinin harp başlıklı ilk atışı başarıyla icra edildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, atışa ilişkin videoya da yer verildi.

Videoda, geri sayımın ardından TCG Kınalıada Korvetinden atılan Atmaca mermisinin, denizin ortasındaki hedefi tam isabetle vurduğu görülüyor.

Atışta görevli TSK personeli, hedefin vurulmasını alkışlayarak kutluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Peru'da Kovid-19'un Brezilya'da görülen türüne rastlandı
Kolombiya, Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı
Almanya, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig ile karşılaşacak Liverpool'a ülkeye giriş izni vermedi
KKTC'de 5-15 Şubat arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Fransızların yüzde 60'ı Kovid-19 salgını sürecinin yönetilmesi konusunda hükümete güvenmiyor

Benzer haberler

Taarruz güdümlü Atmaca mermisinin harp başlıklı ilk atışı başarıyla icra edildi

Taarruz güdümlü Atmaca mermisinin harp başlıklı ilk atışı başarıyla icra edildi