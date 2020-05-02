Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk vatandaşı Nevşehir'de yurda yerleştirildi
Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk vatandaşı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Nevşehir'de yurda yerleştirildi.
Nevsehir
Kapadokya Havalimanı'nda uçaktan inen 169 kişi, polis eşliğinde otobüslerle kent merkezindeki Kapadokya Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi.
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Ateş ölçümleri yapıldıktan sonra kendileri için hazırlanan odalara yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün gözlem altında tutulacak.
Karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları Nevşehir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay tarafından karşılanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.