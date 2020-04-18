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Suudi Arabistan'dan Adana'ya getirilen 171 kişi yurtta karantinaya alındı

Suudi Arabistan'dan getirilen 171 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada tutulacakları Adana'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Eren Bozkurt   | 18.04.2020
Suudi Arabistan'dan Adana'ya getirilen 171 kişi yurtta karantinaya alındı

Adana

Suudi Arabistan'dan uçakla Adana Havalimanı'na getirilen 171 kişi, sağlık kontrollerinin ardından polis eşliğindeki otobüslerle gözetim altında tutulacakları yurda götürüldü.

Yurtta tek kişilik odalara yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün karantinada tutulacak.

Bu arada, polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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